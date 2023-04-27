كنت مرعوب في أول يوم تصوير.. فتوح أحمد عن مشاركته بـ"جعفر العمدة"

تحدث الفنان فتوح أحمد، عن مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" خال بطل العمل الفنان محمد رمضان، مضيفًا :"لما بشتغل مع أي مخرج جديد بروح أول يوم مرعوب، وأول مرة اتعامل مع محمد سامي، وممثلين كثر بشوفهم منورين وحلوين أوي مع محمد سامي، ولكن قيل أنه عصبي".

وقالت خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، :"كنت رايح متوجس خيفة من محمد سامي، ولكن اكتشفت أنه محب للفن والتمثيل، وفاهم كل التفاصيل، ويجلس مع كل الممثلين، ويتناقش معهم".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.