عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت مرعوب في أول يوم تصوير.. فتوح أحمد عن مشاركته بـ"جعفر العمدة"

الفنان فتوح أحمد
الفنان فتوح أحمد

تحدث الفنان فتوح أحمد، عن مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" خال بطل العمل الفنان محمد رمضان، مضيفًا :"لما بشتغل مع أي مخرج جديد بروح أول يوم مرعوب، وأول مرة اتعامل مع محمد سامي، وممثلين كثر بشوفهم منورين وحلوين أوي مع محمد سامي، ولكن قيل أنه عصبي".

txt

مش تطبيل.. منة فضالي: مي عمر كانت مناسبة للمشاركة في جعفر العمدة

txt

هل تغيرت النهاية؟.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

وقالت خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، :"كنت رايح متوجس خيفة من محمد سامي، ولكن اكتشفت أنه محب للفن والتمثيل، وفاهم كل التفاصيل، ويجلس مع كل الممثلين، ويتناقش معهم".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

الفنان محمد رمضان الاعلامي عمرو خليل قناة سى بى سى برنامج من مصر مسلسل جعفر العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد صمويل مورس .. رسالة غيرت مسار حياة مخترع التلغراف

حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر وتهديدات عدم إقامة المباراة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية .. قرض من الوكالة الفرنسية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 27-4-2023

بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

حضارة مصر ليست إفريقية .. خبير آثار يكشف إدعاءات أفكار الأفروسنتريك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد أوجين ديلاكروا .. تعرف على أبرز لوحاته الفنية|صور

طليقة الفشاوى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

خطوة جديدة تجعل أمام عاشور على أعتاب النادي الاهلي.. ووالده يتحدث.. تفاصيل

فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ