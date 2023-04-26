هل تغيرت النهاية؟.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

كشف الفنان ماجد المصري، عن المسلسلات التي تابعها في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بخلاف مسلسل ضرب نار، الذي لعب بطولته مع ياسمين عبد العزيز.

وقال ماجد المصري فى ندوة موقع صدى البلد، إنه كان يتابع مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه حرص على المتابعة لأن القصة جديدة.

وأضاف ماجد المصري: «هي في الأول استغربتها بس شوية.. استغربت الشكل واستغربت سن محمد رمضان الكبير.. وأنا قلت الكلام ده لمحمد رمضان وقلت لمحمد سامي».

وأضاف ماجد المصري: «أنا ما كنتش بفوت حلقة من مسلسل جعفر العمدة.. المسلسل ما شاء الله فيه مجهود وفيه تركيز.. وكل الناس اللي اشتغلت في المسلسل نجوم».

وحول عمل المخرج محمد سامي، الذي سبق وتعاون معه، قال ماجد المصري: «أنا دايما مع محمد سامي بنلعب لعبة كل سنة من أيام مسلسل البرنس.. ويمكن هو ذكر الحكاية دي مرة في أحد البرامج يعني قال أنا وماجد المصري بنلعب لعبة دايما بعد نهاية الحلقة بنتكلم عن توقعات الحلقات الجاية وبقول رأيي.. واتفاجئ إنه عمل حاجة خارج توقعاتي».

وحول سير الأحداث في مسلسل جعفر العمدة، قال ماجد المصري: «السنة دي لا محمد سامي رقصني.. مش عارف اتناقشت معه في حاجات كتير بس ما عرفتش اوصل لحاجة».

وحول حقيقة تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة، قال ماجد المصري: «لا انا ما اعرفش.. كل ده ما يهمنيش وكل ده في ايد المخرج هو حر.. بس هو محمد سامي لو خطر في باله حاجة أحلى هيعملها.. والمسلسل ما شاء الله عليه ناجح».

ماجد المصري يتحدث عن حلقات جعفر العمدة

وأضاف ماجد المصري: «مشكلة الكتابة مش انك تحكي حكاية.. لكن انك تضفر الشخصيات دي كلها وتوصلها للمشاهد ازاي وتشد بيها المشاهد وتقفل الحلقة كويس.. وسامي السنة دي كل حلقة بتتقفل بتبقى انت عايز تقوم تكسر التليفزيون وقاعد على نار.. فدي لوحدها شطارة جدا.. في مؤلفين كتير جدا بيعملوا الحركة دي وفي مخرج بيحتاس يبقى مش عارف يقفل المسلسل فين».

واختتم ماجد المصري: «محمد فنان متكامل وشاطر وعشرة عمري وأنا بقول له مبروك، وبقول لمحمد رمضان مبروك».

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومفاجأت ستكشف عنها الحلقات الأخيرة من المسلسل.

كما تحدث ماجد المصري، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما.

كما كشف ماجد المصري، عن المسلسلات الأخرى التي تتبعها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وكشف عن مفاجأة حول مسلسل الملك، المتوقف، والذي يلعب فيه شخصية القائد الهكسوسي خينذر.

كما تطرق ماجد المصري، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم.

وسوف يعرض صدى البلد فيديوهات وتصريحات ماجد المصري، تباعا عبر الموقع والقناة الرسمية له عبر يوتيوب.

عرض مسلسل ضرب نار

وتم عرض مسلسل ضرب نار، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة ON E الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.