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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

ماجد المصري
ماجد المصري

قال النجم ماجد المصري، أنه لا يوجد شخصية تاريخية بعينها، يرغب في تقديمها، مشيرا إلى أنه متعاقد على تقديم شخصية قائد الهكسوس خينزر في مسلسل الملك أحمس، الذي توقف إنتاجه. 

وأضاف ماجد المصري، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري، أن مسلسل الملك أحمس الذي يلعب بطولته مع النجم عمرو يوسف، سوف يتم استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة. 

وحول نوعية الأعمال الفنية التي يرغب في تقديمها، قال ماجد المصري: «أنا عملت نوعية أفلام كوميدي وحققت نجاح مثلا مع هاني رمزي .. لكن في الفترة الاخيرة دي أنا بيستهويني شوية تفاصيل الشر بحبها .. يعني يمكن الفترة الجاية انا هلعب حاجات سيكودراما أكتر». 

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد 

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز. 

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومفاجأت ستكشف عنها الحلقات الأخيرة من المسلسل. 

كما تحدث ماجد المصري، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما. 

كما كشف ماجد المصري، عن المسلسلات الأخرى التي تتبعها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وكشف عن مفاجأة حول مسلسل الملك، المتوقف، والذي يلعب فيه شخصية القائد الهكسوسي خينذر. 

كما تطرق ماجد المصري، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم. 

وسوف يقوم موقع صدى البلد الإخباري، بعرض فيديوهات وتصريحات ماجد المصري، تباعا عبر الموقع والقناة الرسمية له عبر يوتيوب. 

 

عرض مسلسل ضرب نار 

وتم عرض مسلسل ضرب نار، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة ON E الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً. 

 

أبطال مسلسل ضرب نار 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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