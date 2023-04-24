قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

أثار الطبيب أحمد عبدالله، الجدل بعد ظهوره في مسلسل جعفر العمدة، خلال الموسم الدرامي الرمضاني، مع الفنان محمد رمضان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطبيب أحمد عبدالله، وقت تقديمه برنامج طبيب الحياة عام 2016، قبل أن يتجه للتمثيل، وأخرى بعدما اتجه للتمثيل هذا العام.

الطبيب أحمد عبدالله

الطبيب أحمد عبدالله بمسلسل جعفر العمدة

ومن جانبه لم يخرج الطبيب أحمد عبدالله، بأي تصريح حول مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان، ولم يعلق على أي من حساباته على السوشيال ميديا.

وكان الدكتور أحمد عبدالله، قدم برنامج طبيب الحياة عام 2016، عبر قناة الحياة الفضائية، وهو طبيب متخصص في علاج السمنة والتجميل.

الطبيب أحمد عبدالله

مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحقق مسلسل جعفر العمدة، مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غير أي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”.