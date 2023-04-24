فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

تحدث النجم ماجد المصري، عن كواليس مسلسل ضرب نار، قائلا: «أصعب حاجة في المسلسل بالنسبة لي انا شخصيا.. اني كنت احاول اوصل لقلوب الناس بالمعادلة الصعبة»، مشيرا إلى شخصية زيدان المركبة التي قدمها في المسلسل.

واستكمل ماجد المصري فى ندوة موقع صدى البلد الإخباري، قائلا: «أنا لو كنت بلعب شخصية سوية من الأول فتمام الجمهور قابلني وده راجل تمام .. ولو بلعب دور شر بس فالناس خلاص مستنية زي سيد الأجنبي مثلا اللي لعبتها السنة اللي فاتت .. والتحدي عندي في ان انا اوصل لايه؟ .. وأنا كنت شاكك ان انا هقدر اعمل الدور ده.. بس يعني ما توفيقي الا بالله».

وتابع ماجد المصري، قائلا: «الحمد لله ربنا أكرمني وعملت الدور .. وبدأ الشخصية تتسمى على على السوشيال ميديا وتجاوب ناس كتير قوي .. في ناس كانت بتدعي علي في الأول.. وبعدين في الاخر قالوا لا زيدان بيحب مهرة فعلا ده بيقول لها كلام حلو وهيحافظ عليها.. خاصة بعد ما جابر بدأ يشتغل في شغل شمال».

وأضاف ماجد المصري: «في حاجات بتدفعنا للغلط وهي الوصول بسرعة.. انك عايز توصل بسرعة فمليون في المية هتغلط. لكن لو انت ماشي بحساب هتعرف تفكر وتعرف تختار الطريق المظبوط. ويكون عندك صبر».

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومفاجأت ستكشف عنها الحلقات الأخيرة من المسلسل.

كما تحدث ماجد المصري، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما.

كما تطرق ماجد المصري، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم.

وسوف يقوم موقع صدى البلد الإخباري، بعرض فيديوهات وتصريحات ماجد المصري، تباعا عبر الموقع والقناة الرسمية له عبر يوتيوب.