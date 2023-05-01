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رئيس التحرير
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بالأسماء..أحمد موسى وعلي جمعة يعلنان الفائزين بالعمرة من مؤسسة أبو العينين.. فيديو

أحمد موسى وعلي جمعة
أحمد موسى وعلي جمعة يعلنان أسماء الفائزين برحلات العمرة

كشف الإعلامي أحمد موسى، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على الهواء مباشرة عن الفائزين برحلات العمرة المقدمة من مؤسسة أبو العينين الخيرية والاجتماعية.

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برعاية مؤسسة أبو العينين.. أحمد موسى يعلن الفائزين بالعمرة على الهواء.. فيديو

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أحمد موسى للفائزين برحلات العمرة: نسألكم الدعاء لمصر أولا

وأضاف علي جمعة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفائزين برحلات العمرة بعد المشاركة وبعد الإجابة عن الأسئلة التي وردت ببرنامج وفوق كل ذي علم عليم خلال شهر رمضان المبارك، وهم:

حازم شعبان
رجب عزت
شيماء يسري
علام محمد
نور سمير

 

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الفائزين برحلات العمرة المقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية جاءت تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن الهدف من البرنامج هو الهدف البرنامج هو البحث حول الأسئلة المعروضة عبر البرنامج والتثقف بالمعلومات.

 

واختتم  علي جمعة  لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،  بالإعلان عن الفائز الحلقة الثلاثين الذي  أجاب عن السؤال التالي «من هو النبي الذي أذاب الله له النحاس»، موضحًا أن الإجابة هي سيدنا «داود عليه السلام»، وأن الفائز هو «نور سمير». 

 

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