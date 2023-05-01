برعاية مؤسسة أبو العينين.. أحمد موسى يعلن الفائزين بالعمرة على الهواء.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن الفائزين بـ 5 رحلات عمرة وهم من الذين سبق تكريمهم من الدكتور علي جمعة ببرنامج وفوق كل ذي علم عليم، الذي أذيع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك.

وقام الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، والدكتور على جمعة والأستاذ محمد أبو العلا ممثل وزارة التضامن، بسحب على الهواء للإعلان عن الفائزين برحلات العمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى: "سيتم الإعلان عن 4 فائزين والفائز الخامس هو رقم 30؛ لأنه يحمل اسم السؤال الثلاثين من برنامج وفوق كل ذي علم عليم".



وجاء الفائز الأول بجائزة رحلة العمرة، هو حازم شعبان، والفائز الثاني هو رجب عزت، والفائزة الثالثة هي شيماء يسري، والفائز الرابع علام محمد، والفائز الخامس هو نور سمير.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الجوائز مقدمة من مؤسسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

