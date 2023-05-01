لجنة الاستئناف.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة الاستئناف منعقدة حاليا للنظر في التظلم الذي قدمه النادي الأهلي فيما يخص عقوبة كهربا وتظلم رئيس نادي الزمالك.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "النادي الأهلي تقدم بطلب للقضاء الإداري يتعلق بلجنة الانضباط فهل لجنة الاستئناف توقف النظر في البت في عقوبة كهربا إلى حين فصل القضاء الإداري فيما تقدم به النادي الأهلي".

4 سيناريوهات

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "لجنة الاستئناف أمامها واحد من 4 سيناريوهات"، موضحا: "لجنة الإستئناف إما أن تؤجل البت أو تلغي العقوبة أو تؤيدها أو تخفضها".

