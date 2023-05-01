عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الاستئناف.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. فيديو

كهربا
كهربا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة الاستئناف منعقدة حاليا للنظر في التظلم الذي قدمه النادي الأهلي فيما يخص عقوبة كهربا وتظلم رئيس نادي الزمالك.

txt

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

txt

المواطن عليه دور.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "النادي الأهلي تقدم بطلب للقضاء الإداري يتعلق بلجنة الانضباط فهل لجنة الاستئناف توقف النظر في البت في عقوبة كهربا إلى حين فصل القضاء الإداري فيما تقدم به النادي الأهلي".

 

4 سيناريوهات

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "لجنة الاستئناف أمامها واحد من 4 سيناريوهات"، موضحا: "لجنة الإستئناف إما أن تؤجل البت أو تلغي العقوبة أو تؤيدها أو تخفضها".
  

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأهلى القضاء الادارى النادي الأهلي كهربا عقوبة كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

ترشيحاتنا

بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

شركة أمن سيبراني تحذر... 5 خطوات لحماية حساباتك من التهكير

البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة

لجنة الاستئناف.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن عقوبة كهربا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ