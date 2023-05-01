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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصحيح| أول رد من التموين عن رفع أسعار السلع التموينية

سلع تموينية
سلع تموينية

كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، تفاصيل رفع أسعار السلع التموينية تدريجيا.قائلاً: " الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، إضافة لمصروفات الشحن والتأمين.

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وتابع إبراهيم العشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة  ON ، أن رفع الأسعار مهم لاستمرار الخدمة حيث أن  الزيادات التي حدثت تصحيح للأسعار، وليس زيادة سعرية.
 

وتابع إبراهيم العشماوي، أن الزيادات السعرية طرأت على كثير من الحبوب والقمح عالميا بما فيها الزيوت، موضحا أن الأمر دفع الدولة لمراجعة تكلفة تلك السلعة الاستراتيجية، لضمان إنتاجها واستيرادها، مع استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وأسعار السلع عالميًا، والتغيرات في سعر الصرف.


وذكر أن ماحدث أنه حدث  انخفاض للقيمة الشرائية للـ50 جنيه على بطاقة التموين.. قائلاً:"لو زودنا حجم الدعم هنزود حجم العجز في الموازنة.

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