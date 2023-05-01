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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 92 مليار جنيه حجم دعم رغيف الخبز .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات البلاد من السلع الرئيسية لمدة 6 أشهر، خاصة بعد اضطراب سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من السلع تمثل أساس الأمن الغذائي  في مصر وهي: القمح والزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن. 

 

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التموين: موسم توريد القمح آمن للغاية.. ولدينا احتياطيات من السلع الإستراتيجية

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97 % .. التموين: أغلب استهلاك المصريين من الزيوت مستورد


وتابع "العشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الاحتياطي الخاص بالقمح الآن 2.6 شهر، خلاف دخول موسم حصاد القمح الجديد، مشيرًا إلى أن قيمة توريد القمح المحلي أعلى من القمح المستورد، معقبًا:" الفلاحين مبسوطين جدًا بعد زيادة الأسعار، ونستهدف جمع 4 ملايبن طن". 

ولفت إلى أن مصر تستهلك من 21 لـ22 مليون طن من القمح، ومصر في أفضل تقدير تنتج 10 ملايين طن، وتستورد الباقي من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصوامع تقوم بالذهاب إلى المزارع لاستلام القمح تسهيلاً على المزارعين.

وأشار إلى أن منظومة الخبز هي الأكبر في الدولة المصرية، مضيفًا أن الرغيف الواحد يكلف الدولة 90 قرشا ويباع للمواطن بـ5 قروش، وتنتج مصر يوميًا  من 250 لـ270 مليون رغيف ، ويتم دعم الخبز الآن بـ92 مليار جنيه.

إبراهيم عشماوي استهلاك المصريين الأمن الغذائي في مصر الإعلامي نشأت الديهي الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم رغيف الخبز دعم الخبز

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