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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

97 % .. التموين: أغلب استهلاك المصريين من الزيوت مستورد

الدكتور إبراهيم عشماوي،
الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن التضخم الموجود والإضطرابات الذي حدث بسلاسل الإمداد، وارتفاع سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، ساهم في رفع أسعار السلع.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc"، أن 97% من استهلاك المصريين من الزيوت ياتي من الخارج، ولكن تم العمل على توفيره بأسعار مناسبة للمصريين.

 

وتابع مساعد اول وزير التموين، أن بعض المضاربات والممارسات الخاطئة في السوق، أثرت على الأرز، لذا كان لا بد من مراجعة الأسعار.

 

 استمرارية توافر السلع

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن استمرارية توافر السلع، رركن أساسي لمنظومة وزارة التموين والعمل على وجود احتياطي استراتيجي أمن من السلع.

 

التموين الزيوت استهلاك المصريين ارتفاع سعر الفائدة إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين

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