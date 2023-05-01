التموين: موسم توريد القمح آمن للغاية.. ولدينا احتياطيات من السلع الإستراتيجية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن الرئيس السيسي قد وجه بالإلتزام بأحتياطات آمنة من السلع الأإستراتيجية الهامة، خاصة بعد تقلبات أسعار العملات، ومعدلات التضخم.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc"، أن الإحتياطي الإستراتيجي للسكر يزيد عن 4 أشهر، والأرز يتعدى 3 أشهر، والأقماح تتجاوز شهرين، وبدأن في موسم توريد القمح.

وتابع مساعد أول وزير التموين، أن حجم موسم توريد القمح أمن للغاية، ونستهدف هذا الموسم لتوريد 4 مليون طن من القمح، مؤكدا أنه لأول مرة سعر القمح محليا أعلى من سعر القمح دوليا، مؤكدا أن أخر مناقصة كانت 293 دولار للطن، وهو نوع من النتحفيز للفلاحين.

للقطاع الخاص

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن البورصة المصرية للسلع اتاحت الأقماح على منصتها، إضافة إلى أنه تم اتاحة 530 الف طن قمح للقطاع الخاص.