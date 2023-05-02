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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صليت على 6 من إخوتي.. شقيق المتوفين يسرد تفاصيل الحادث المروع بالسعودية

صدى البلد

ضجت المملكة العربية السعودية بأنباء حادث مروع على طريق الطائف الباحة، في لحظات مروعة تحبس الأنفاس انتشر صداها كانتشار النار في الهشيم . 

 

الحادث الذي أودى بحياة عائلة كاملة ألم بالجميع وسادت حالة من الحزن والتعاطف مع شقيق المتوفين داعين الله أن يربط على قلبه، فقد فقد 6 أشقاء من أسرته، كما تم نقل والديه و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة.

 

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة، كما تُوفي كذلك قائد المركبة الثانية وهو في منتصف العقد السادس، فيما نجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها وخرجت من الحادث دون إصابات.

 

صليت على 6 من أسرتي

يا لها من رسالة موجعة بمعنى الكلمة تحمل في طياتها كل معاني الأسى والفقد والحزن، العبارات التي كان يتحدث بها شقيق المتوفين محمد سالم الغامدي ويتمتم وتملؤه الحسرة والحزن اللا متناهي وهو يسرد تفاصيل الحادث قائلاً، "خلال عودة أُسرتي من المدينة المنوّرة للباحة، وعند وصولها للطريق الرابط بين الباحة والطائف، وقع حادث مروري أليم تُوفي فيه 6 أشقاء؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان، فيما نُقل أبي وأمي وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف".

وأضاف: من فضل الله تمّ خروج الوالد من العناية المركّزة للتنويم وهو بصحة وعافية، في حين تمّت الصلاة على 6 من أفراد أسرتنا سوياً في صلاة العصر أمس، ودفنهم بمحافظة الطائف.

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