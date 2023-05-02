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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

أرخص سيارة هندية..
أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

شارك رجل الصناعة الهندي «هارش جوينكا» مقطع فيديو لـ سيارة ذات 7 مقاعد مصنوعة بالكامل من الخردة.

تشبه السيارة دراجة بخارية تقريبًا ولها هيكل يشبه الظل حيث يتم وضع الألواح الشمسية.

كتب جوينكا على المقطع معجبًا بابتكار السيارة: "الكثير من الابتكار المستدام في منتج واحد مصنوع من الخردة، سيارة ذات 7 مقاعد، تعمل بالطاقة الشمسية! الابتكارات المقتصدة مثل هذه تجعلني فخوراً بالهند!".

يوثق مقطع الفيديو شابًا يجلس وخلفه 6 أشخاص آخرين على السيارة المبتكرة ذات السبعة مقاعد التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي صنعها بنفسه باستخدام الخردة.

في المقطع، قال إن السيارة يبلغ مداها أكثر من 200 كيلومتر ويمكن أن تذهب أبعد من ذلك إذا تعرضت لأشعة الشمس الشديدة.

كشف الصبي أن التكلفة الإجمالية لتصنيع السيارة تتراوح بين 8000 و10000 روبل (حوالي من 3 إلى 4 آلاف جنيه مصري).

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