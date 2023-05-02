صحيت لقيتني بحاول أتأكد إنه مات.. راندا البحيري تنعى مصطفى درويش

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها، منشورا، تنعى فيه الفنان مصطفى درويش، الذي وافته المنية، أمس الإثنين، بشكل مفاجئ.

وكتبت راندا البحيري، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “صحيت من شوية بدور على موبايلي؛ عشان اتأكد إن يوم إمبارح ده كان حقيقي، وإن الله يرحمه مصطفى، فعلا فارقنا، الأحداث بقت سريعة، والإيقاع عجيب، وربنا يرحمنا جميعا، اللهم آمين”.

وتابعت: “عايزة أعتذر لـ عمال مصر جميعا؛ لأن نظرا لأحداث الأمس، ماعرفتش أعيد عليكم، حبايبي كل سنة وهما بخير وطيبين، بمناسبة عيدهم، عيد العمال، أدام الله علينا بلدنا بالخير والبركات والحب، اللهم آمين، وربنا يخلينا لبعض، أمة واحدة، وطن واحد”.

عزاء مصطفى درويش

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان مصطفى درويش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.