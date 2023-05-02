عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 307 محاضر تموينية بدمياط

محضر تموينى
محضر تموينى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط،  حملة مكبرة على الأسواق. 

جاءت الحملة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة أيام الأعياد لحماية المستهلك من ممارسات الغش والتدليس والمغالاة فى الاسعار، حيث قامت مديرية التموين وبالإشتراك مع المراقبه الصحيه والطب البيطري  والمتابعة بعدة حملات بنطاق المحافظة.

 أسفرت عن ضبط عدد ٣٠٧ محاضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور والبيع بأزيد عن السعر المعلن فضلاً على عدد٣ محاضر غش تجارى للعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية ولاتصلح للاستهلاك الأدمى والتحفظ على مضبوطات ٣٠ كيلو كبد وقطع دواجن منتهية الصلاحية تحت تصرف النيابة العامة على ذمة المحضر الخاص  .. 

بالإضافة إلى ٦٨ مخالفة مخابز لإنتاج  خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات والتصرف في ١٢٠ شيكارة دقيق مدعم خارج منظومة الإنتاج و فى غير الغرض المخصصة من أجله .وتم إرسال عدد ٣٥ عينة فسيخ ورنجه لمعمل التحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك ..

 وتنوه مديرية التموين إلى إعتماد وفتح عدد ٩ شون وهناجر لاستقبال الاقماح بكل من (  ٦ هناجر  للبنك الزراعى بكل من كفر سعد والتوفيقيه والسلام وفارسكور والسرو والزرقا ) ( ٢شونه بمطاحن السنانية والسياله) ( شونة مضرب الزرقا)  مع إنتظام عملية التوريد  بها بكميات وفيرة  ومبشره  ..

FB_IMG_1683021171892
FB_IMG_1683021171892
FB_IMG_1683021169215
FB_IMG_1683021169215
دمياط إستهلاك الآدمى التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الاسواق الطب البيطري المحلات العامة النيابة العامة بنطاق المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

قرارا عاجل من الجوازات السعودية بشأن السودانيين العاملين في المملكة

موضوعات متعلقة

خالد عبدالغفار يكافئ صحة دمياط لفوزها بالمركز الأول على الجمهورية في المبادرات الرئاسية

دمياط .. إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة

ترشيحاتنا

هجوم سيبراني جديد يعطّل عدداً من المواقع الإسرائيلية

منافس الأهلي.. شوبير يحسم جدل استبعاد الترجي من دوري أبطال إفريقيا

التنمية المحلية: بدء تشغيل 74 مجمع خدمات حكومية في يوليو المقبل

مستثمر مصري في الخارج يعدد مميزات الاستثمار داخل الوطن مقارنة بالدول الأخرى

إفلاس أمريكا.. شبح التخلف عن سداد الديون يلاحق الولايات المتحدة| هل يحدث؟

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

43 سنة| سبب إنساني وراء رفض مصطفى درويش الزواج طوال حياته

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

فيديو

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ