تحرير 307 محاضر تموينية بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة على الأسواق.

جاءت الحملة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة أيام الأعياد لحماية المستهلك من ممارسات الغش والتدليس والمغالاة فى الاسعار، حيث قامت مديرية التموين وبالإشتراك مع المراقبه الصحيه والطب البيطري والمتابعة بعدة حملات بنطاق المحافظة.

أسفرت عن ضبط عدد ٣٠٧ محاضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور والبيع بأزيد عن السعر المعلن فضلاً على عدد٣ محاضر غش تجارى للعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية ولاتصلح للاستهلاك الأدمى والتحفظ على مضبوطات ٣٠ كيلو كبد وقطع دواجن منتهية الصلاحية تحت تصرف النيابة العامة على ذمة المحضر الخاص ..

بالإضافة إلى ٦٨ مخالفة مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات والتصرف في ١٢٠ شيكارة دقيق مدعم خارج منظومة الإنتاج و فى غير الغرض المخصصة من أجله .وتم إرسال عدد ٣٥ عينة فسيخ ورنجه لمعمل التحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك ..

وتنوه مديرية التموين إلى إعتماد وفتح عدد ٩ شون وهناجر لاستقبال الاقماح بكل من ( ٦ هناجر للبنك الزراعى بكل من كفر سعد والتوفيقيه والسلام وفارسكور والسرو والزرقا ) ( ٢شونه بمطاحن السنانية والسياله) ( شونة مضرب الزرقا) مع إنتظام عملية التوريد بها بكميات وفيرة ومبشره ..

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