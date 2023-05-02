ارتفاع صادرات الغاز الروسي لأوروبا في أبريل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن حسابات أجرتها وكالة "رويترز" بأن صادرات الغاز الطبيعي اليومية لشركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ارتفعت نحو 7.5 % في أبريل عن مارس.

ويرجع ذلك في معظمه إلى تزايد عمليات النقل عبر تركيا، وأوضحت الحسابات أن متوسط الصادرات اليومي من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، ارتفع إلى 75.6 مليون متر مكعب في أبريل من 70.3 مليون متر مكعب في مارس.

واستندت الحسابات إلى بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز وإلى التقارير اليومية لشركة غازبروم عن الكميات المنقولة عبر أوكرانيا.