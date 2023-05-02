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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة السودانية: المستشفيات تعمل بكفاءة والخدمات تضررت في ولايتين فقط

السودان
السودان

قال منتصر عثمان، المسؤول بوزارة الصحة السودانية، إن معظم عمليات نزوح سكان المناطق القريبة من بؤر الاشتباكات، توجهت إلى ولايتي نهر النيل والجزيرة، كما شهدت بعض الولايات الشمالية أيضًا عمليات نزوح للمواطنين.

وأوضح "عثمان"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم المستشفيات والمراكز الطبية بالسودان تعمل بكفاءة خلال الوقت الراهن، وذلك على الرغم من الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق في البلاد.

وأضاف أن الخدمات الصحية لم تتضرر سوى في ولايتين أو ثلاث من أصل 12 ولاية، شهدت اشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع على مدى الأسبوعين الماضيين.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، وهو ما خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.
 

الأسبوعين الماضيين اشتباكات الخدمات الصحي الدعم السريع الجيش النظامي

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