مفاوضات سرية.. يورجن كلوب يتراجع عن معاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تراجع عن معاقبة النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، بحرمانه من تسديد ركلات جزاء الفريق.

ويعد محمد صلاح المسدد الأول لركلات الجزاء، وتسبب إهداره لأكثر من ركلة في الفترة الماضية آخرها ضد آرسنال الشهر الماضي في مسابقة الدوري الإنجليزي، في تلميح يورجن كلوب باستبعاده من تنفيذ ركلة الجزاء.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن يورجن كلوب تراجع عن معاقبة محمد صلاح بعد محادثات سرية مع النجم المصري لمناقشة ظاهرة إهداره أكثر من ركلة جزاء خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أن يورجن كلوب جدد ثقته في محمد صلاح بمنحه فرصة تسديدة ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام توتنهام، الأحد الماضي، وحولها “مو” في الشباك.

أرقام محمد صلاح:

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 46 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمد 70 مليون يورو.