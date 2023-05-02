أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي والانضمام للزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجاه بشأن محمد مجدي قفشه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي

واكد شبانه في تصريحات عبر برنامج “ من الاخر ” أن عقد افشه مع الاهلي سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لاي فريق بدءا من يناير المقبل

واضاف شبانة أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا علي الزمالك ضم أفشه في صفقة انتقال حر خاصة لأن اللاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل منتظم و من الواضح عدم قناعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق به

واضاف أن الزمالك حاليا يدرس امكانيه ضم اللاعب خاصة وأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق

وتابع أن قيمة صفقة أفشه ستكون مرتفعه للغايه ولكن الزمالك قادر علي ضمه.