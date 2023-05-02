إيهاب الكومي: اتحاد الكرة لم يقصد أي إساءة في خطابه لنادي الزمالك

كشف الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسميا عن مشاركة بيراميدز في مباراة السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك.



وأضاف إيهاب الكومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الزمالك اعتذر عن مباراة السوبر المصري، وقبلها اعتذر في وسائل الإعلام.

مباراة السوبر



وتابع الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن نادي طلائع الجيش لم يرسل ردا بشأن المشاركة في السوبر المصري، مستدركا أن اتحاد كرة القدم لم يقصد أي إساءة في خطابه لنادي الزمالك.