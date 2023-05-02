رسميا.. بيراميدز يواجه الأهلي في مباراة السوبر المصري بدلا من الزمالك

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن نادي بيراميدز سيلعب أمام فريق النادي الأهلي بعد اعتذار الزمالك عن عدم مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الجمعة المقبل.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": “إنه تم التواصل مع مسئولي نادي بيراميدز للاستعداد لذلك”.

وقال إنه سيتم تطبيق اللائحة القانونية على نادي الزمالك بعد اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر المصري، مع توقيع الغرامة المالية عليه.



وكان قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عقد اجتماع طارئ لبحث أزمة السوبر المصري، بعد اعتذار الزمالك عن عدم مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الجمعة المقبل