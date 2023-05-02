فرج عامر يفجر مفاجأة عن انسحاب الزمالك من السوبر.. شاهد

تشهد الأزمة بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري صراعا كبيرا، بعد إعلان الأبيض اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بشأن عقوبة كهربا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك لن يستطيع الانسحاب من مباراة السوبر المصري ضد الاهلي المقامة في أبو ظبي لان العقد ينص علي غرامة 8 مليون دولار علي اتحاد كرة القدم المصري.

وتابع: هناك مبالغ مالية تم تحويلها للاهلي وللزمالك كمقدمات تعاقد لهذة المباراة ومبالغ اخري تم تحويلها لاتحاد كرة القدم ، وتم حجز فنادق وبيع الاذاكر بالكامل وعمل جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة وبالتالي الزمالك لايملك الانسحاب من هذة المباراة إطلاقا"

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.