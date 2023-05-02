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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إنهاء موسمه مع ميتلاند.. لماذا رفض الزمالك عودة إمام عاشور؟

إمام عاشور
إمام عاشور

اتخذت صفقة إمام عاشور لاعب خط الوسط المصري، منعطفا جديدا بعد إعلان نادي ميتلاند الدنماركي إنهاء موسم اللاعب وعودته إلى مصر لتلقي العلاج، إلا أن الزمالك رفض عودة اللاعب.

ويتساءل الكثير من مشجعي الزمالك عن سبب رفض إدارة الفريق عودة إمام عاشور، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى خدماته.

يأتي رفض الزمالك لعودة عاشور بالتزامن مع تواجد الأهلي في الصورة ورغبة المارد الأحمر في التعاقد مع لاعب خط الوسط لتدعيم صفوفه.. فلماذا رفض الزمالك عودة إمام عاشور؟

إنهاء موسم إمام عاشور في ميتلاند

في سياق متصل، أكد نادي ميتيلاند الدنماركي، أن لاعبه المصري إمام عاشور سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة تعرض لها في مباراة كأس المستقبل أمام فيبورج.

وأوضح النادي في بيان رسمي نشره على موقعه وحسابه على تويتر، أن عاشور سافر إلى مصر للخضوع للعلاج والتأهيل تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني محمد أبو العلا.

ولم يذكر البيان طبيعة الإصابة التي أجبرت عاشور على الخروج من المباراة.

عودة إمام عاشور إلى مصر

بدوره أعرب سفيند جرافيرسين، المدير الرياضي لميتيلاند الدنماركي، عن أسفه الشديد لإصابة إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب المصري، التي تحرمه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال جرافيرسين في بيان رسمي، إن عاشور شعر بخيبة أمل كبيرة ولم يكن يتوقع أن يختتم الموسم بهذه الطريقة.

وأضاف أن الجهاز الطبي للنادي اتفق مع عاشور على أن يعود إلى مصر للحصول على العلاج والتأهيل تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني محمد أبو العلا.

وأكمل البيان: نتمنى لإمام عاشور التوفيق في رحلة شفائه وإعادة تأهيله.

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لماذا رفض الزمالك عودة إمام عاشور؟

أفاد الإعلامي محمد شبانة، بأن إدارة الزمالك لا تفكر في إعادة إمام عاشور، لاعب خط الوسط المصري، الذي انتقل إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي، مشيرا إلى أن الأهلي بدأ مفاوضات مع اللاعب لضمه في الصيف المقبل.

وقال «شبانة» في تصريحات تلفزيونية: «إمام عاشور أبدى رغبته في العودة للزمالك في الموسم القادم، وتواصل مع بعض زملائه في الفريق، لكن الإدارة أخبرته بأن ذلك صعب، لأن ميتلاند اشترى عقده مقابل 3 ملايين دولار، وسيطلب نفس المبلغ أو أكثر للاستغناء عنه».

وأضاف: «الزمالك يجد صعوبة في استعادة إمام عاشور، والأمر مستحيل في ظل الظروف الراهنة، خاصة بعد صرف المبلغ المالي مؤخرا».

هل يتعاقد الأهلي مع إمام عاشور؟

وفقا للإعلامي محمد شبانة: «هناك اتصال بين إمام عاشور وأمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، والذي استفسر عن شروط اللاعب للانضمام للأحمر، وأخبره أن كولر يرغب في ضمه، واللاعب رحب بالفكرة، وسننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات في هذه القضية خلال الفترة المقبلة».

وأوضح شبانة: «الأهلي سيكون له فائدة كبيرة من التعاقد مع إمام عاشور، والنادي لن يلتفت لأي شائعات حول الصفقة، خصوصا بعد اعتذار اللاعب رسميًا للأهلي وجمهوره ووليد سليمان، وإشادته بمحمود كهربا».

يذكر أن إمام عاشور قد شارك في سبع مباريات مع ميتيلاند وسجل هدفين منذ انضمامه من الزمالك في يناير الماضي.

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