مجدي عبد الغني يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

علق مجدي عبد الغني لاعب الاهلي السابق وعضو اتحاد الكرة السابق ، على مفاوضات الاهلي مع امام عاشور لاعب الزمالك السابق .

وكتب عبد الغني من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" الاهلي بيخلص في امام عاشور".

وكشف مصدر مقرب من امام عاشور أن اللاعب تواصل مع لاعبي الزمالك وأبلغهم برغبته في العودة مجددًا لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل، لكن إدارة النادي أبلغته بصعوبة العودة لأن نادي ميتلاند الدنماركي ضمه مقابل 3 ملايين دولار، ولو أراد تركه سيرغب في الحصول على نفس المبلغ أو أكثر".

وأضاف: "الزمالك يرى أنه من الصعب استعادة إمام عاشور، والطريق مُغلق تماما، خصوصا في ظل الظروف الحالية، بعدما قامت إدارة النادي بانفاق المبلغ المالي مؤخرا".

وأكمل: "حدث اتصال بين إمام عاشور وأمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، للتعرف على طلبات اللاعب للانتقال إلى الأحمر، وأبلغه الأخير برغبة كولر في ضمه، واللاعب رحب بفكرة اللعب للقلعة الحمراء، وسنرى ما سيحدث في هذا الملف خلال الأيام المقبلة".