ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

اقترب إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، من الإنتقال إلى النادي الأهلي قادما من نادي ميتلاند الدنماركي .. الإعلامي هاني حتحوت، كشف تفاصيل إصابة إمام عاشور خلال مشاركته في إحدى المباريات الودية مع فريقه في الدنمارك، إذ يعاني اللاعب حاليًا من إصابة على مستوى الساق.

هل اقترب انضمام إمام عاشور لـ النادي الأهلي

حتحوت قال خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن اللاعب إمام عاشور طلب العلاج والتأهيل يكون في مصر، لكن البعض ربط وجود إمام عاشور في مصر لوجود مفاوضات عاشور مع النادي الأهلي .

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للمزيد حول ما يتردد حول قرب انضمام لاعب الزمالك السابق إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي قادما من نادي ميتلاند الدنماركي شاهد الفيديوجراف التالي

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