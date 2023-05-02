مجدى عبد الغني يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

علق مجدي عبد الغني لاعب الاهلي السابق وعضو اتحاد الكرة السابق ، على ما يتردد عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع امام عاشور لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليا بالدنمارك .

وقال مجدى عبد الغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سؤال للأهلاوية.. هل تتمني إنضمام إمام عاشور إلي القلعة الحمراء في الموسم المقبل؟”.

أرقام إمام عاشور مع ميتلاند:

شارك إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي منذ انتقاله من الزمالك خلال موسم الانتقالات الشتوية، في 7 مباريات فقط بجميع المسابقات، وسجل هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الدولي المصري إمام عاشور 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.