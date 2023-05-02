عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدى عبد الغني يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور

علق مجدي عبد الغني لاعب الاهلي السابق وعضو اتحاد الكرة السابق ، على ما يتردد عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع امام عاشور لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليا بالدنمارك .

وقال مجدى عبد الغني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سؤال للأهلاوية.. هل تتمني إنضمام إمام عاشور إلي القلعة الحمراء في الموسم المقبل؟”.

أرقام إمام عاشور مع ميتلاند:

شارك إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي منذ انتقاله من الزمالك خلال موسم الانتقالات الشتوية، في 7 مباريات فقط بجميع المسابقات، وسجل هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الدولي المصري إمام عاشور 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أرقام إمام عاشور القلعة الحمراء امام عاشور لاعب الزمالك يوجة رسالة مجدي عبد الغني لاعب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. براءة ممدوح حمزة من تهمة التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

اعتماد انسحاب الزمالك من السوبر في حالة واحدة.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

خلال شهر.. وزير الدفاع الروسي يعلن عن خسائر فادحة لـ الجيش الأوكراني

سقط مغشيا عليه..تفاصيل وفاة عامل أمن بنادي القناة بالتزامن مع دفن زميله

يستعد لـ بروكسي.. خالد الغندور يؤكد اعتذار الزمالك عن السوبر.. شاهد

بابتسامة عريضة | محمود كهربا يمازح جمهوره من المطار

الخميس 33 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

نقابة الصيادلة تعلن زيادة 350 جنيها بمعاش أعضاء المهن الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

تحاكي لوحات تباع بالملايين.. لن تصدق إبداع أنثي غراب في الرسم

8 علامات تؤكد إصابتك بـ الشخصية الانعزالية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ