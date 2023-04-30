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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خدعة الموسم.. شوبير يكشف حقيقة اقتراب إمام عاشور من الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اقتراب إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان ناديه أمس السبت عودته إلى مصر لتلقي العلاج.

واعتبر البعض خلال الساعات الماضية، عودة إمام عاشور إلى مصر بحاجة تلقي العلاج مجرد “خدعة” للتفاوض حول انتقاله إلى الأهلي.

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وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" بمجرد إعلان نادي ميتلاند الدنماركي إصابة إمام عاشور وعودته إلى مصر لتلقي العلاج تحت إشراف طبيب المنتخب، انتشرت الشائعات، البعض قال إنه راجع من أجل التفاوض مع الأهلي واللي قال إن الزمالك سيتفاوض مع ميتلاند لإعادته".

وأضاف شوبير:" المعلومة التي لدينا من حد قريب جدا جدا من إمام عاشور إن سبب تواجده في مصر هو إنه بيرتاح تحت إشراف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا بالإضافة إلى رغبته في التواجد بجانب عائلته خاصة وأنه تزوج منذ فترة قصيرة".

مدة الغياب

وتابع: "إمام عاشور يحتاج حوالي شهر للتعافي من الإصابة، نصيحتي لإمام عاشور هي إجادة اللغة الإنجليزية، لأن من غيرها مش هيكمل في الاحتراف".

امام عاشور الأهلى الزمالك شوبير ميتلاند

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