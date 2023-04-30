على خطى كهربا.. مفاجأة حول انتقال إمام عاشور للأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس هامة حول انتقال إمام عاشور نجم الزمالك السابق للقلعة الحمراء، بعدما ردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن اللاعب سيعود للأهلي على خطى كهربا.

وقال رمزي خلال تصريحاته بقناة الأولي المصرية،:" إمام عاشور رجع للقاهرة بعد تعرضه للإصابة مع فريقه الدنماركي، متابعا:" لدينا معلومات أن عاشور مش مبسوط مع ميتلاند الدنماركي".

وأضاف كريم رمزي،: " عاشور يعاني من عدم التأقلم مع ميتلاند الدنماركي ولو وجد عرض خارجي للاحتراف سيوافق أما في حالة وجود عرض من الأهلي أو الزمالك سيفكر عاشور لأنه غير سعيد في الدنمارك".

وأشار إلي أن عاشور لن يلعب مع ميتلاند لنهاية الموسم وهو ما سيجعله يفكر في الخروج لناد آخر وهي أولوية لدي اللاعب.