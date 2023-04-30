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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميتلاند كوبري| موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديو

امام عاشور
امام عاشور

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل إصابة إمام عاشور عقب مشاركته في إحدى المباريات الودية مع فريقه في الدنمارك، حيث يعاني اللاعب من إصابة على مستوى الساق.


سبب تواجد إمام عاشور في مصر


وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن إمام عاشور طلب العلاج والتأهل يكون في مصر، ولكن البعض ربط تواجد أمام عاشور في مصر لوجود مفاوضات عاشور مع النادي الأهلي.


مفاوضات مباشرة بين الأهلي وإمام عاشور


وتابع: هناك بالفعل مفاوضات مباشرة بين مسئولي النادي الأهلي، ولاعب ميتلاند الدنماركي إمام عاشور، من أجل ضم اللاعب بداية الموسم المقبل، ولكن هذه المفاوضات لم تصل إلى مرحلة توقيع العقود بين الطرفين حتى الآن.


وأوضح حتحوت، أن هناك مجموعة من الأمور قد تحسم ضم الأهلي لإمام عاشور في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، منها «انتظار موقف السولية وديانج وإمكانية بقائهما مع الفريق، والمبلغ المالي (3 مليون دولار)، البعض يراه رقم كبير يصعب دفعه مرة واحدة».


موقف الخطيب من ضم إمام عاشور 


وأشار حتحوت إلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لديه تخوف من التعاقد مع إمام عاشور، وحتى لا يردد البعض أن الأهلي استخدام ميتلاند كوبري لانتقال عاشور للمارد الأحمر، موضحًا أن هناك ترحيب من مسئولي الأهلي للتعاقد مع اللاعب، ولكن الأمر في يد المدير الفني السويري مارسيل كولر.

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