مدير مهرجان الموسيقى العربية: تنظيم حفلات في الصعيد وكافة ربوع الوطن

كشف المايسترو هاني فرحات، مدير مهرجان الموسيقى العربية، عن تفاصيل الدولة الـ 32 للمهرجان.

وقال "فرحات"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "نأمل أن ننظم دورة تليق باسم مصر والمهرجان".

وأضاف مدير مهرجان الموسيقى، "مهرجان الموسيقى العربية سيكون احتفالا في كافة ربوع الوطن وليس القاهرة فقط".

وتابع "سيكون هناك حفلات لمهرجان الموسيقى العربية في الصعيد وفي الأهرامات ومتحف الحضارات".

وأكمل هاني فرحات "نمتلك الإمكانات التي تمكننا من تنظيم حفلات موسيقية تابعة للمهرجان في كافة ربوع الوطن".