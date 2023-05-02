بعد واقعة الاعتداء على مسنة.. مخالفات جديدة في دار أم كلثوم بحلوان|تفاصيل

بعد واقعة الاعتداء على إحدى السيدات المقيمات بدار المسنين "أم كلثوم" كشف أحد الأعضاء عن مخالفات مالية بالدار.

أعلن المحاسب القانوني ثروت أحمد فراج عضو مجلس إدارة جمعية التجمع الوطني للمرأة المصرية التي تتبعها دار عقيلة السماع وأم كلثوم للمسنين، والتي ظهرت فيها وقائع انتهاكات ضد نزلائها عن واقعة مخالفات المالية.



وكشف المحاسب بأنه عضو مجلس إدارة بالجمعية منذ 4 شهور فقط برفقة عدد آخر ، وبعد مطالعته على مستندات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي كشفت عن مخالفات مالية وقانونية وإدارية وفنية جسيمة وانتهاكات ضد المسنين والأيتام منها على سبيل المثال لا الحصر، أننا وجدنا تنازلا عن المال العام وتصالحا في قضايا حسمت لصالح الجمعية ما ضيع على الجمعية أموالا تقدر بأكثر من 3.5 مليون جنيه.

وتابع: حتى الملابس التي يتم التبرع بها للنزلاء من المسنين والأيتام يتم بيعها بمعرض داخل الجمعية، كما وجدنا أن كافة المشروعات والأنشطة التي تديرها الجمعية لم يجدد ترخيصها منذ عام 2014 وعددها 8، كما يوجد مشروعات عددها 4 غير مرخصة نهائيا ولا يوجد تقارير من الأحياء بالسلامة الإنشائية.



وكان قد كشف جروب شباب المعادي أثناء زيارتهم لدار أم كلثوم في حلوان لدعم المسنين، الشهر الماضى وبعد الاتفاق مع مديرة الدار وتحديد موعد للزيارة، وجد الفريق عند الحضور للدار عددًا من الانتهاكات، من ضرب واعتداءات على النزلاء، الأمر الذى اضطرهم لإعلان الانتهاكات التى حدثت مع المسنين.

وقال مصدر مسؤول إن وزارة التضامن الاجتماعى تحقق فى واقعة الانتهاكات والتعدى بالضرب على المقيمين بدار المسنين والذى تم إثارته من قبل جروب شباب المعادى.

وأوضح المصدر أن هناك لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعى، تتولى التحقيق فى الواقعة وعقب الانتهاء من التحقيق سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على الدار وذلك فى حال ثبوت الواقعة.

وتنتظر وزارة التضامن الاجتماعى تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق فى واقعة الاعتداء على نزلاء دار أم كلثوم بحلوان وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.