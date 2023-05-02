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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطاهري: الحوار الوطني أهم حدث في مصر

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن برنامج "كلام في السياسة" ناقش على مدار 3 حلقات بشكل مكثف ملامح عامة لطبيعة كل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة، السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

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وأضاف الطاهري، خلال ختام حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن من تابع الحلقات الثلاث سيجد أن أسهل اكتشاف أنه لا يوجد قطاع إلا ولديه مشكلات كبيرة، هذه المشكلات تعتبر أولوية لأهل كل قطاع وتحتاج إلى تدخل سريع.

وتابع الطاهري: حين تضع هذه الصورة كاملة أمامك يمكنك أن تفهم مغزى الحوار الوطني، باعتباره مسئولية أمة بأكملها تريد حياة أفضل وتريد العبور للمستقبل، بعد عام من الجهد الشاق لهيئة الحوار الوطني، ومجلس الأمناء، واللجنة الفنية.

ولفت إلى أنه بعد ما تم عرضه من مشاكل وتداخلها، مثل ضرورة حوكمة قطاع الصحة لوجود مستشفيات تابعة لجهات عدة، بعد كل ذلك من كان يقول قبل عام إن الحوار الوطني مناورة سياسية أو ضوء إعلامي لحظي، عليه مراجعة نفسه، وحين نصف هذا الحوار بأنه أهم حدث في مصر يجب أن نلتف حوله ونتابعه فهذه ليست مبالغة.

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