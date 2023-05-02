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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني سينجح ولا توجد فرصة للفشل .. فيديو

سيد عبد العال
سيد عبد العال

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الجهد الذي بذل على مدار عام كامل للتحضير للحوار الوطني يعتبر حواريا تشير إلى أن القائمين على الحوار واضعين صوب أعينهم بعدم حدوث فرصة للفشل، وأن النجاح ضرورة.

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الطاهري: الحوار الوطني أهم حدث في مصر

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رئيس الأمانة الفنية: الحوار الوطني نقطة فاصلة في تاريخ مصر

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه جرى التوافق بينهم على أن مخرجات الحوار تعبر عن توافق وصول لبرنامج وطني للعمل في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الحوار الوطني سينجح ولا يوجد فرصة للفشل لأن المطلوب برنامج عمل وطني اقتصادي اجتماعي يعبر عن توافق كل قوى المجتمع بمكوناته السياسية والاجتماعية.

الإعلامي أحمد الطاهري إكسترا نيوز الحوار الوطني برنامج وطني رئيس حزب التجمع سيد عبد العال رئيس حزب التجمع

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