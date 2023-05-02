مباراة السوبر| لميس الحديدي: ما يحدث في الكرة المصرية أمر غير مستقيم

علقت الإعلامية لميس الحديدي على أزمة مباراة السوبر بعد اعتذار الزمالك قائلة: "الكرة في مصر فيها البدع وكل حاجة، ومنها أزمة كهربا ومباراة السوبر اللي كانت بين بطلي الدوري والكأس، ستكون بين الأهلي وبيراميدز ثالث الدوري ووصيف الكأس".

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة “ON”: "الرياضة المصرية فيها كل حاجة وفيها العجب وطبقا لآخر الأخبار سيكون الماتش بين الأهلي وبيراميدز بدلاً من الزمالك والذي قرر الانسحاب بدلاً من الاعتذار لأن الأخيرة عقوبتها أكبر.. عايشين في كرة عجب".



أكملت: “هناك عدد من التساؤلات هل اتحاد الكرة سيكون عليه عقوبات من الجانب المنظم في الإمارات، خاصة أن المباراة في الأصل كانت ستجرى بين بطلي الدوري والكأس وكنا في انتظار مباراة تولع الدنيا وإقبال كبير من الجماهير، والآن مع بيراميدز ومع كامل الاحترام له فهو ليس بثقل الزمالك، كنا منتظرين ماتش يولع الدنيا بالإضافة لعقوبات الزمالك المتوقعة".



واصلت: أجواء الرياضة في مصر وبالأخص كرة القدم فيها علامات استفهام ومايحدث واللي بيحصل عجيب وأكيد فيه حاجة غلط، كل ما يحدث في الرياضة والكرة المصرية أمر غير مستقيم، رئيس نادي معزول بالقضاء مازال يمارس صلاحياته، ولجنة شغالة من سنة الأهلي يتذكر فجأة أنها بالتعيين مش بالانتخاب.. لسة فاكرين دلوقتي؟ كل الأمور غير منضبطة إذا أردنا كرة حقيقية ومنظومة رياضية علينا احترام القواعد والقوانين، لا بد أن يكون هناك لوائح ليس بها تضارب وألا يكون هناك لائحة ضد أخرى.



واستطردت: عيب نبقى في دولة وبلد بحجم مصر ولها مكانة كبرى على كافة المستويات حتى الرياضي بتاريخ أنديتنا ويكون هذا هو الوضع".

اللي غلطان يتعاقب



وأتمت: "منظرنا وحش جداً قدام الدول الشقيقة والدولة المضيفة وأمام الجماهير، لازم وقفة لاحترام القواعد والقيم واللي غلطان يتعاقب ومن يخرج عن القواعد يتعاقب، وكفاية كده بقى القصة مش ماتش قصة منظومة بأكملها هل نريدها أن تستقيم أم كرة "حوكشه".