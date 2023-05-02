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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كهربا مش السبب..الأهلي هدد و الزمالك انسحب..أمر عاجل بشأن مباراة السوبر..فيديو

الأهلى و الزمالك
الأهلى و الزمالك

أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر ليس بسبب محمود كهربا لاعب الأهلي، ولكن لعدم الالتزام بالقواعد و القوانين الرياضية.

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وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن النادي الأهلي هو الذى اعلن الانسحاب من مباراة السوبر، فى 12 أبريل الماضي، حالة وقف كهربا.

ولفت إلى أن الأهلي ادخل نفسه طرف في الموضوع، وأن المشكلة في البداية لم تكن مع الأهلي، وأن اتحاد الكرة ينفذ ما يقوله اتحاد الكرة وهذه مشكلة.

أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن القوانين وضعت لتنظيم العلاقات بين الجميع، وأنه منذ عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، بالوقف 12 مباراة، والزمالك أرسل خطاب بمعرفة موقف كهربا ومحمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر.

وأضاف أن لجنة التظلمات قالت إنها لن تتخذ قرارا بشأن مشكلة محمود كهربا، قبل قرار مجلس الدولة، بشأن دعوى تظلم الأهلي.

 

ولفت إلى أن الجميع يريد تطبيق القانون واللوائح، والبعض الآن يوجه المشكلة، بأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يمنع اللاعبين من السفر للمشاركة في مباراة السوبر.

واختتم: “الموضوع كبير ولذلك تم الانسحاب”.

 

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