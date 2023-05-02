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توك شو

عضو مجلس الصحفيين: مروج لقطة ضحك المصورة في جنازة مصطفى درويش مغرض

محمود كامل
محمود كامل

أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة أجرت تحقيقا بمشاركة نقيب الصحفيين في واقعة جنازة الفنان مصطفى درويش في حضور الزميلة التي ظهرت في الصور المتداولة وهي تضحك، مشددًا على أن هذا الموقف كان عارض فقط وليس منطقي أن تحدث ابتسامة في هذا المشهد.

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وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن دور النقابة تحري الحقيقية قبل إعلان أي موقف تجاه أي واقعة، مشددًا على أنه اطلع على الصورة المتداولة من جنازة الفنان مصطفى درويش، واتضح أنها تعود لزميلة صحفية متدربة بجريدة خاصة، وتم استدعاء الصحفية للنقابة.

ونوة بأن الابتسامة من قبل الصحفية كانت موقف وتم اجتزاء جزء من ملابساتها أثناء التصوير لمشهد الجنازة، موضحًا أن الابتسامة وارد أن تحدث في الجنازة أو أي عزاء وهذا الموقف من الممكن أن يحدث، وليس من المنطقي أن تضحك وتبتسم في الجنازة.

 

وأشار إلى أن الصورة المتداولة تم اقتطاعها من الفيديو، منوهًا بأنه يحاول الوصول لأول شخص اقتص الصورة من الفيديو وهو شخص مغرض تسبب في الإساءة للزميلة الصحفية، متابعًا: "الزميلة تعرضت لإساءة من قبل أكثر من فنان.. كتبوا تعليقات مسيئة لها".

 

وأردف أن خالد البلشي نقيب الصحفيين وجه دعوى بمنع تغطية الجنازات وتغطيتها في نطاق محدود، كما أن النقابة بدأت في وضع ضوابط لتغطية الجنازات بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.
 

الصحفيين نقابة الصحفيين محمود كامل اخبار التوك شو مصطفى درويش

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