لم يتم فصلها.. 3 مفاجأت بشأن مصورة جنازة مصطفى درويش

قال الكاتب الصحفي، محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه بخصوص واقعة صورة جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، تبين أن إحدى الفتاتين زميلة صحفية متدربة بصحيفة خاصة، ولم يستدل على الفتاة الثانية.

وأضاف كامل، خلال تصريحات له، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وبناء عليه تم استدعاء الزميلة مساء اليوم والتقت بخالد البلشي نقيب الصحفيين لشرح ملابسات ما جرى خلال الواقعة، وتبين أن الزميلة كانت مكلفة ببث حي للجنازة لموقع آخر غير الصحيفة التي تعمل بها في إطار تحسين دخلها، كما تبين أن كل ما أشيع عن فصلها من عملها غير صحيح تماما.

رد الصحفية على صور الجنازة

وأضاف أنها أكدت أن ما حدث كان موقف عارض بعد أن طلبت من الفتاة التي كانت بجوارها مساعدتها في إنزال "كم البلوزة " حتى لا يظهر ذراعها أثناء التصوير فمازحتها الفتاة قائلة : "يعني هي الناس كلها هتسيب الجنازة وتركز في دراعك سيبيه واشتغلي" وكانت هذه هي اللحظة التي ظهرت فيها الابتسامة والتي لم تستغرق سوى جزء من الثانية.

وتابع: وبالرجوع للفيديو محل الواقعة تبين تطابق الشهادة مع مضمون الفيديو حيث لم تستغرق الابتسامة جزء من الثانية، بما يعني أن الصورة المتداولة مقتطعة من سياقها.

وأكد أن نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، دعا المواقع والصحف لوقف تغطية الجنازات " مؤقتا" أو تغطيتها في أضيق نطاق لحين وضع هذه الضوابط بالتعاون بين النقابة و المؤسسات الصحفية وشعبة المصورين.