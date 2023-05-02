عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لم يتم فصلها.. 3 مفاجأت بشأن مصورة جنازة مصطفى درويش

صور جنازة مصطفى درويش
صور جنازة مصطفى درويش

قال الكاتب الصحفي، محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه بخصوص واقعة صورة جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، تبين أن إحدى الفتاتين زميلة صحفية متدربة بصحيفة خاصة، ولم يستدل على الفتاة الثانية.

وأضاف كامل، خلال تصريحات له، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وبناء عليه تم استدعاء الزميلة مساء اليوم والتقت بخالد البلشي نقيب الصحفيين لشرح ملابسات ما جرى خلال الواقعة، وتبين أن الزميلة كانت مكلفة ببث حي للجنازة لموقع آخر غير الصحيفة التي تعمل بها في إطار تحسين دخلها، كما تبين أن كل ما أشيع عن فصلها من عملها غير صحيح تماما.

رد الصحفية على صور الجنازة

وأضاف أنها أكدت أن ما حدث كان موقف عارض بعد أن طلبت من الفتاة التي كانت بجوارها مساعدتها في إنزال "كم البلوزة " حتى لا يظهر ذراعها أثناء التصوير فمازحتها الفتاة قائلة : "يعني هي الناس كلها هتسيب الجنازة وتركز في دراعك سيبيه واشتغلي" وكانت هذه هي اللحظة التي ظهرت فيها الابتسامة والتي لم تستغرق سوى جزء من الثانية.

وتابع: وبالرجوع للفيديو محل الواقعة تبين تطابق الشهادة مع مضمون الفيديو حيث لم تستغرق الابتسامة جزء من الثانية، بما يعني أن الصورة المتداولة مقتطعة من سياقها.

وأكد أن نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، دعا المواقع والصحف لوقف تغطية الجنازات " مؤقتا" أو تغطيتها في أضيق نطاق لحين وضع هذه الضوابط بالتعاون بين النقابة و المؤسسات الصحفية وشعبة المصورين.

مصطفى درويش الفتاتين صور الجنازة صورة جنازة رد الصحفية على صور الجنازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إصابات خطيرة.. بيان عاجل من وزارة الصحة السودانية

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش|تفاصيل

أخبار الفن.. جنازة مصطفى درويش وصدمة نجوم الفن وعائلته

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

محمود مسلم: حديث الرئيس السيسي للصحيفة اليابانية مهم لنقل حقيقة ما يجري في المنطقة

ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني؟.. رئيس الأمانة الفنية يجيب

انتهاء هيمنة الأخضر.. دول كبرى تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

رأس مومياء مصرية في مزاد ببريطانيا.. وزاهي حواس يفجر مفاجأة عنها

جوردي ألبا يقود برشلونة للفوز على أوساسونا ويقربهم من لقب الدوري الإسباني

أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

السياحي والقرعة بري وجوي| التكاليف الكاملة لرحلة الحج بالتفصيل

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ