"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

ابتسامة بريئة بدون قصد لفتاتين خلال تصويرهما جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش تسببت فى أزمة بين الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، الأمر الذى أدى إلى قيام مجلس نقابة الصحفيين فتح التحقيق للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازم .

أعلن الكاتب الصحفى محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين عن فتح نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي تحقيقا في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال جنازة الفنان مصطفى درويش وتسببت فى استياء الكثير .

ونشر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنه بخصوص الصورة المتداولة من جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، تم التواصل مع الزميل مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين لإجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإخطار مجلس النقابة بنتائج التحقيق.

وتسببت الصورة المتداولة التى ظهر فيها مصورون بطريقة غير لائقة أثناء تغطية جنازة مصطفى درويش استياء عدد كثير.

كما أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين من خلال منشور جديد له، مساء أمس قال فيه " إلى أصدقائي الفنانين، الذين هاجوا وماجوا وتجاوز بعضهم في حق مهنة الصحافة بسبب صورة لفتاتين سواء كانتا صحفيتين متدربتين أو حتى مواطنتين تبتسمان خلال جنازة.

وتابع : كامل " أهديكم بعض الصور من عزاء والدة الفنان هشام عباس وعزاء والد الفنانة دينا الشربيني، لا لشيء سوى التأكيد على أن الابتسامة العارضة لموقف عارض في الجنازة أو العزاء هو أمر وارد الحدوث في لحظة التقاط الكاميرا للحظة الابتسامة، كما أن التجاوز أيضا هو أمر وارد نتيجة عدم تلقي التدريب الكافي أو نتيجة أن مَن مارس هذا التجاوز لا ينتمي لمهنة الصحافة من الأساس.

وأكد كامل: لذلك طلبنا التحقيق في الواقعة حتى نقف على الحقيقة وحتى ننكأ جراح الزملاء المصورين المجبرين على تغطيات صحفية بعينها علها تكون بداية لوضع ضوابط لها تحميهم من سطوة رؤسائهم في العمل وتحميهم من منتحلي صفة الصحفي، وتحميهم من تجاوزات بعض المواطنين والمشاهير، وعلها تكون فرصة لإنقاذهم من معاناة يبحثون عن حل لها منذ سنوات.

من جانبه أوضحت شعبة المصورين الصحفيين: انتشرت على مواقع السوشيال ميديا صورة من جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش خارج مسجد الحصرى بأكتوبر، وإذ تنعى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش تود الشعبة أن تؤكد على احترامها لأداب وأخلاقيات المهنة، وبعد التحرى وجدنا أن هاتين الفتاتين ليسوا منضمين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين،وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التى تحثهم فى هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترامهم لحرمة الميت .

وينعقد مكتب الشعبة لمعرفة ملابسات الموقف والتحقيق فى هذه الواقعة للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملوا بالمجال الصحفى من عدمه وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة.



وبعد التواصل مع أستاذ محمود كامل المسئول عن الشعب والروابط بمجلس النقابة تم الاتفاق على استكمال ما بدأناه مع المجلس السابق من وضع آلية منظمة لعمل الصحفيين والمصورين اثناء تصوير الجنازات والعزاءات ومن يخالفها يتعرض للمساءلة لعرضها في اجتماع المجلس القادم واعتمادها.

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