أخبار الفن.. جنازة مصطفى درويش وصدمة نجوم الفن وعائلته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة تصدرها أخبار وفاة مصطفى درويش .

نعت الفنانة داليا البحيري زميلها الراحل الفنان مصطفى درويش والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين بسكته قلبية .

انهارت خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في البكاء ، أثناء تشييع جنازته من مسجد الحصري في اكتوبر حيث ظهر عليها الصدمة.

كشف موقع روسيا اليوم عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

تعرض الفنان مصطفى درويش منذ فترة لازمة صحية بعد خطوبته حيث كانت هذة المرة هي الأخيرة التي دخل فيها المستشفي .

انهار الفنان اسر ياسين اثناء تشييع جثمان صديقه الفنان مصطفى درويش والتي تشيع جنازته من مسجد الحصري في اكتوبر.