أخبار الفن.. جنازة مصطفى درويش وصدمة نجوم الفن وعائلته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة تصدرها أخبار وفاة مصطفى درويش .
تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش
نعت الفنانة داليا البحيري زميلها الراحل الفنان مصطفى درويش والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين بسكته قلبية .
صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته
انهارت خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في البكاء ، أثناء تشييع جنازته من مسجد الحصري في اكتوبر حيث ظهر عليها الصدمة.
دقائق قليلة بقسم الطوارئ.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش
كشف موقع روسيا اليوم عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.
آخر كلمات مصطفى درويش أثناء دخوله المستشفى من فترة
تعرض الفنان مصطفى درويش منذ فترة لازمة صحية بعد خطوبته حيث كانت هذة المرة هي الأخيرة التي دخل فيها المستشفي .
انهيار آسر ياسين في جنازة مصطفى درويش.. فيديو
انهار الفنان اسر ياسين اثناء تشييع جثمان صديقه الفنان مصطفى درويش والتي تشيع جنازته من مسجد الحصري في اكتوبر.