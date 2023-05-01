تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش

نعت الفنانة داليا البحيري زميلها الراحل الفنان مصطفى درويش والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين بسكته قلبية .

وكتبت داليا البحري: مشتغلناش مع بعض وأعرفه زي معظم الناس كواحدة من جمهوره وسبحان الله كنت بحس أنه راجل جدع وابن بلد وكنت بحب شغله وبحبه لله في لله ، وانصدمت لما سمعت الخبر زي معظم الناس ولقيت التايم لاين كله صور له ومواقف جدعنة وزي ما توقعت شخصيته تكون بالظبط، ألف رحمة ونور ربنا يتغمدك برحمته الواسعة.

تابعت ": دي تذكرة وعبرة بسيطة لكل اللي بيشغلوا الممثلين فوق طاقتهم وعدد ساعات غير آدمية، ارحموا من في الأرض.

كان آخر أعمال الفنان مصطفى دوريش مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربينى ويتكون مسلسل كامل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بالإضافة إلى مشاركة مصطفى درويش فى مسلسل "تلت التلاتة إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق والفنانون محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

وفاة مصطفى درويش

و شارك الفنان مصطفي درويش أخر تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بـ ٥ ساعات.

وكتب درويش عن كتاب إنهاء الماضي “هاتلي بـ٥٠٠ لو سمحت”.

كما أعلن الفنان مصطفي درويش في آخر تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :"هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".