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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فولة واتقسمت نصين.. انهيار شقيق مصطفى درويش في جنازته|صورة

شقيق مصطفى درويش
شقيق مصطفى درويش

انهار شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش بالبكاء في جنازته حيث ظهرت عليه ملامح الصدمة من وفاة اخيه .

وظهر وجه الشبه الكبير بين الفنان الراحل وشقيقه في الجنازة.

 

جنازة مصطفى درويش

 

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش ، والتي وافته المنية صباح اليوم بعد توقف عضلة القلب.

وحرص نجوم الفن وابرزهم ريهام عبد الغفور واسر ياسين وحسن ابو الروس ومحمد علي رزق ومحمود حافظ وغيرهم .

 

وفاة مصطفى درويش:

كشف موقع روسيا اليوم عن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.

 

 

شهدت اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش دخوله  قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

 

تامر حسني ينعى مصطفى درويش

نعي الفنان تامر حسني الفنان مصطفي درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وكتب تامر حسني: "البقاء لله نسالكم الدعاء  والفاتحة علي روح مصطفي درويش".

 

 

سبب وفاة مصطفى درويش

ورحل  الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”.

 

 

 

الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

وكتب الفنان الراحل مصطفى درويش قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".

 

 

 

كما نشر الفنان الراحل مصطفى درويش صورة تجمعه بالفنان أسر ياسين عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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