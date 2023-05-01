مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

اثار خبر وفاة الفنان مصطفي درويش فزع الكثير وقد اعلن شقيق الفنان وفاة شقيقه بتوقف عضلة القلب

وتعد توقف عضلة القلب سبب في الموت المفاجئ الكثير من الاشخاص.

وكانت وفاة الفنان مصطفي درويش تصدرت السوشيال ميديا وخصوصا جنازته

وكانت ابرز صورة تصدرت التربند من جنازة الفنان مصطفي درويش واثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا هي صورة للحظة بكاء شقيق مصطفي درويش مع خلفية لفتاة وصديقتها تضحك أمام الكاميرات أثناء تصويرهم مشهد محزن للشقيق الفنان مصطفي درويش .

وانهالت التعليقات علي الصورة وابرزها الصوره دي من جنازة مصطفي درويش الله يرحمه

‏صوره مخيفة اوى ومقبضة بجد ،حاجة تخض حال البشر بقي مرعب

واخرون برر الموقف بأنها لحظة أثناء اللايق ولكن غير مقصود ضحكهم في الجنازة .