عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام حجاج تروي تفاصيل مؤلمة عاشها مصطفى درويش قبل وفاته

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام حجاج، منشورا عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، تنعى خلاله الفنان الراحل مصطفى درويش.

وكتبت ريهام حجاج: "مصطفى درويش من أكتر الناس اللي اتحاربت، وياما اتكتب عليه واتقال كلام كتير يهدم أي حد… مصطفى درويش كتير استكتروا عليه رزقه اللي ربنا كان باعتهوله، وكعادة بعض الناس اللي شايفين إنهم لازم يقرروا مين يستحق الرزق ومين لأ؛ شايلين من دماغهم إن ربنا بس اللي بيرزق.. مصطفى اتكلم معايا في الموضوع ده لما قابلته مرة، بعد دوره في بميت وش، وكان حقيقي متأثر، يا ريت تفهموا إن ربنا دايما ليه حكمة في كل حاجة، وأهو مصطفى ربنا افتكره وهو لسه صغير، يا ريت تبطلوا تجرحوا في الناس وهما وأنتم لسه عايشين؛ عشان مش حاتقدر تتحمل وقفتك أدام اللي جرحته وهو مختصمك أدام ربنا… ما فيش حاجة في الدنيا مستاهلة".

عزاء مصطفى درويش

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان مصطفى درويش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

الفنان الراحل مصطفى درويش الفنان مصطفى درويش الفنانة ريهام حجاج عزاء الفنان مصطفى درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

حدث ليلا| سوريا لن تشارك في القمة العربية بالسعودية.. 4 شروط تصعب موقفها.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

إطلاق 3 صواريخ من غزة على إسرائيل بعد استشهاد الأسير خضر عدنان

هل الحسد والعين يمنع الرزق ويجلب الفقر؟.. الإفتاء: 3 أذكار توقفه

ريهام حجاج تروي تفاصيل مؤلمة عاشها مصطفى درويش قبل وفاته

بكار خلف القضبان..القصة الكاملة لأخطر تاجر مخدرات فى القليوبية

دعاء التوفيق للأبناء في الامتحانات.. احرص عليه يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

أرخص سيارة هندية.. مصنوعة من الخردة وتعمل بالطاقة الشمسية

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ