ريهام حجاج تروي تفاصيل مؤلمة عاشها مصطفى درويش قبل وفاته

شاركت الفنانة ريهام حجاج، منشورا عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، تنعى خلاله الفنان الراحل مصطفى درويش.

وكتبت ريهام حجاج: "مصطفى درويش من أكتر الناس اللي اتحاربت، وياما اتكتب عليه واتقال كلام كتير يهدم أي حد… مصطفى درويش كتير استكتروا عليه رزقه اللي ربنا كان باعتهوله، وكعادة بعض الناس اللي شايفين إنهم لازم يقرروا مين يستحق الرزق ومين لأ؛ شايلين من دماغهم إن ربنا بس اللي بيرزق.. مصطفى اتكلم معايا في الموضوع ده لما قابلته مرة، بعد دوره في بميت وش، وكان حقيقي متأثر، يا ريت تفهموا إن ربنا دايما ليه حكمة في كل حاجة، وأهو مصطفى ربنا افتكره وهو لسه صغير، يا ريت تبطلوا تجرحوا في الناس وهما وأنتم لسه عايشين؛ عشان مش حاتقدر تتحمل وقفتك أدام اللي جرحته وهو مختصمك أدام ربنا… ما فيش حاجة في الدنيا مستاهلة".

عزاء مصطفى درويش

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان مصطفى درويش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.