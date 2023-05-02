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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

نجوم رحلوا عن دنيانا
نجوم رحلوا عن دنيانا

فنانون رحلوا عن دنيانا …شهد عام 2023 وفاة العديد من الفنانين، مع اختلاف أسباب الوفاة، كان آخرهم الفنان الراحل الشاب مصطفى درويش، والذي نلقي الضوء في هذه السطور على بعض منهم…

شيرين للطحان

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رحلت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان عن عالمنا، خلال شهر رمضان الماضي، حيث ظلت تحارب هذا المرض لسنوات طويلة، لينتصر عليها فى بداية عام 2023  .

مصطفى درويش آخرهم.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023

الفنان السوري فائق عرقسوسي


توفي صباح الأحد 9 أبريل، الفنان السوري فائق عرقسوسي، حيث أعلنت نقابة الفنانين السوريين، الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولمتابعة المزيد حول نجوم رحلوا عن دنيانا هذا العام .. تابع الفيديو جراف التالي:

صراع طويل مع مرض السرطان شيرين الطحان الفنانة والإعلامية المرض اللعين عام 2023

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