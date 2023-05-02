آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

فنانون رحلوا عن دنيانا …شهد عام 2023 وفاة العديد من الفنانين، مع اختلاف أسباب الوفاة، كان آخرهم الفنان الراحل الشاب مصطفى درويش، والذي نلقي الضوء في هذه السطور على بعض منهم…

شيرين للطحان

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رحلت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان عن عالمنا، خلال شهر رمضان الماضي، حيث ظلت تحارب هذا المرض لسنوات طويلة، لينتصر عليها فى بداية عام 2023 .

الفنان السوري فائق عرقسوسي



توفي صباح الأحد 9 أبريل، الفنان السوري فائق عرقسوسي، حيث أعلنت نقابة الفنانين السوريين، الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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