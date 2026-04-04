الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إنتهاء إجازة سوء الأحوال الجوية.. المدارس تعلن عودة الدراسة واستئناف امتحانات مارس

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس التي لا تطبق اجازة السبت ، أنه يتم اليوم عودة الدراسة واستئناف امتحانات شهر مارس 2026 .

يأتي ذلك بعد أن تم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس الماضيين ، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار التي أصابت مصر .

تأجيل امتحانات شهر ابريل لـ 2 مايو

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشان موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، في الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026

وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت رسميا تأجيل امتحانات شهر ابريل 2026 ، التي كان من المقرر لها أن تعقد من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 ، وذلك بحسب ما تم إعلانه رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .

تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني .. هل صدر القرار ؟

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية تنص على تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال صدور أي قرار رسمي ينص على تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني في المدارس سيتم إعلان ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم ، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية .

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

الأب محمد سليمان

أب يروي مأساة أسرية مؤلمة.. اتهامات وقطيعة ومعاناة الأبناء في أصعب اللحظات

الطفل آدم

طفل يشكو سوء معاملة أمه: قالت إنها في إسكندرية.. واكتشفت إنها في الشقة واستدعت النجدة

قانون الأحوال الشخصية

نائبة: مصر الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية ساعتين أسبوعيا.. ولا بد من قانون جديد

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

