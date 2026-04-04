إنتهاء إجازة سوء الأحوال الجوية.. المدارس تعلن عودة الدراسة واستئناف امتحانات مارس

أعلنت المدارس التي لا تطبق اجازة السبت ، أنه يتم اليوم عودة الدراسة واستئناف امتحانات شهر مارس 2026 .

يأتي ذلك بعد أن تم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس الماضيين ، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار التي أصابت مصر .

تأجيل امتحانات شهر ابريل لـ 2 مايو

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشان موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، في الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026

وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت رسميا تأجيل امتحانات شهر ابريل 2026 ، التي كان من المقرر لها أن تعقد من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 ، وذلك بحسب ما تم إعلانه رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .

تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني .. هل صدر القرار ؟

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية تنص على تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال صدور أي قرار رسمي ينص على تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني في المدارس سيتم إعلان ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم ، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية .