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ما مصيرهما؟

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن وفاة الفنان مصطفى درويش و التي سببت حالة من الصدمة داخل الوسط الفني ظهر أمس، وأيضا مصير الفتاتين اللاتي انتشرت لهما صورا وهن يضحكن أثناء تصوير الجنازة. 

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من جهته أعلن الكاتب الصحفى محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين عن فتح نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي تحقيقا في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي  خلال جنازة الفنان مصطفى درويش وتسببت فى استياء الكثير .

 

ونشر محمود  كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين،  عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه بخصوص الصورة المتداولة من جنازة الفنان مصطفى درويش، تم التواصل مع الزميل مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين؛ لإجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإخطار مجلس النقابة بنتائج التحقيق.
وتسببت الصورة المتداولة التى ظهر فيها مصورون بطريقة غير لائقة  أثناء تغطية جنازة مصطفى درويش استياء عدد كثير.

كما أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين من خلال منشور جديد له، مساء أمس قال فيه " إلى أصدقائي الفنانين، الذين هاجوا وماجوا وتجاوز بعضهم في حق مهنة الصحافة بسبب صورة لفتاتين سواء كانتا صحفيتين متدربتين أو حتى مواطنتين تبتسمان خلال جنازة.

وتابع كامل: "أهديكم بعض الصور من عزاء والدة الفنان هشام عباس وعزاء والد الفنانة دينا الشربيني، لا لشيء سوى التأكيد على أن الابتسامة العارضة لموقف عارض في الجنازة أو العزاء هو أمر وارد الحدوث في لحظة التقاط الكاميرا للحظة الابتسامة، كما أن التجاوز أيضا هو أمر وارد نتيجة عدم تلقي التدريب الكافي أو نتيجة أن مَن مارس هذا التجاوز لا ينتمي لمهنة الصحافة من الأساس.

 

مريم كمال الفنان مصطفى درويش وفاة الفنان مصطفى درويش صور تصوير الجنازة

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