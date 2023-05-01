الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن وفاة الفنان مصطفى درويش و التي سببت حالة من الصدمة داخل الوسط الفني ظهر اليوم .

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كشف مصدر أمني عن دخول الفنان الراحل مصطفى درويش إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وأودع قسم الطوارئ في حالة حرجة، بسبب تعرضه لآلام في عضلة القلب.

وأضاف المصدر أنّ الراحل مصطفى درويش لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة وأعلن الأطباء توقيت وساعة الوفاة بسكتة قلبية، وجرى إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن في مقابر العائلة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر.

وكان هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، أعلن خبر وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، وتشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد».

نعي الفنان تامر حسني الفنان مصطفي درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب تامر حسني: "البقاء لله نسالكم الدعاء والفاتحة علي روح مصطفي درويش"

ورحل الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”.