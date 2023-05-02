عرض أوروبي ضخم.. الأهلي يوافق على رحيل عبدالمنعم بالميركاتو الصيفي بشرط

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من رحيل محمد عبدالمنعم نجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات عبر برنامج من الآخر أن مجلس الإدارة وافق علي رحيل محمد عبدالمنعم حال تلقيه عرضا أوروبيا ضخما بمقابل مادي كبير مشددا أن اللاعب بالفعل تلقى عروضا خليجية.

وأضاف شبانة أن عبدالمنعم تلقى عددا من العروض الخليجية نظير البيع النهائي أو الإعارة ولكن الأهلي رفض رحيله للخليج.

وأضاف شبانة أن عبدالمنعم يعد أحد العناصر الأساسية للفريق خلال الفترة المقبلة.