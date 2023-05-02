محامي بالنقض: البلوجر المسيئة لابنها وشقيقته تواجه السجن المؤبد

أدان طارق العوضي محامي بالنقض، ما فعلته بلوجر بعد أنْ زعمت وجود علاقة غير مشروعة بين ابنها وشقيقته، قائلا إن هذه جريمة ارتكبت جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد، وللأسف ترتكب من أم من المفترض أن تكون أكثر الأشخاص حرصا على مصلحة الأبناء.

وأضاف "العوضي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "من المستحيل أن أصدق أنها كانت تقدم محتوى توعويا، فما عرضته شيئا مقززا، هناك عدة جرائم ارتكبتها هذه الأم وليس جريمة واحدة، والهدف هو الحصول على التريند ورفع نسبة المشاهدات ومنافع مادية من وراء هذا الحديث المقزز والذي يتنافى مع كل قيم مجتمعنا وتقاليدها والأديان السماوية".

وتابع، أن هذه الأم خالفت نصوص قانون الطفل فيما يتعلق بتعريضه لخطر الانحراف وإبعاده عن التنشئة السليمة وتصويره باعتباره جاني ارتكب جريمة، قائلًا: "نحن أمام جناية الاتجار بالبشر وهو أمر واضح للغاية.. ما حدث إحدى صور الاتجار بالبشر، وهي استغلال الأطفال للحصول على منفعة مادية، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، فهذه السيدة لها ولاية عليهما كما أن الواقعة ارتكبت ضد أطفال".

مناشدة للنائب العام

وناشد النائب العام بسرعة إصدار أمر فيه ضبط وإحضار هذه السيدة وحماية هؤلاء الأطفال وتوفير أسرة بديلة تكون من الأقارب، لأن هذه السيدة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا عليهم وسلامتهم النفسية، مشيرًا إلى عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، وبخاصة القوانين العقابية، لذلك لن ينفعها أن تقول إنها لا تعلم إن ما فعلته فيه خطر على أولادها أو شيء مخالف للقانون.